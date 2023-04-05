Полковник Вооружённых сил Британии в отставке, военный стратег Глен Грант назвал шесть критических ошибок украинской армии в противостоянии с ВС России.
В интервью Welt* он отметил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение всего конфликта попадают в сложные ситуации из-за неправильных решений командования. Эксперт считает, что эффективному продвижению армии Украины мешают следующие ошибки:
"Многие погибли зря лишь потому, что было допущено множество ошибок", — подчеркнул Грант.
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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