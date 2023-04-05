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Экс-полковник ВС Британии Грант: ВСУ совершают критические ошибки в противостоянии с РФ

1:14
Силовые структуры

Полковник Вооружённых сил Британии в отставке, военный стратег Глен Грант назвал шесть критических ошибок украинской армии в противостоянии с ВС России.

Экс-полковник ВС Британии Грант: ВСУ совершают критические ошибки в противостоянии с РФ

В интервью Welt* он отметил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение всего конфликта попадают в сложные ситуации из-за неправильных решений командования. Эксперт считает, что эффективному продвижению армии Украины мешают следующие ошибки:

  1. Неспособность подразделений ВСУ вести современный затяжной конфликт;
  2. Отказ Киева от принципа "каждая жизнь важна";
  3. Отсутствие чётко обозначенных зон ответственности военного руководства Украины, что приводит к несогласованности действий;
  4. Плохая подготовка военнослужащих, которую можно сравнить с "хаотичной смесью из советской практики, стандартов НАТО и импровизации";
  5. Критическое состояние системы медицинского сопровождения на поле боя;
  6. Высокий уровень бюрократии.

"Многие погибли зря лишь потому, что было допущено множество ошибок", — подчеркнул Грант.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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