Экс-полковник ВС Британии Грант: ВСУ совершают критические ошибки в противостоянии с РФ

1:14 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Полковник Вооружённых сил Британии в отставке, военный стратег Глен Грант назвал шесть критических ошибок украинской армии в противостоянии с ВС России.

В интервью Welt* он отметил, что военные Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение всего конфликта попадают в сложные ситуации из-за неправильных решений командования. Эксперт считает, что эффективному продвижению армии Украины мешают следующие ошибки:

Неспособность подразделений ВСУ вести современный затяжной конфликт; Отказ Киева от принципа "каждая жизнь важна"; Отсутствие чётко обозначенных зон ответственности военного руководства Украины, что приводит к несогласованности действий; Плохая подготовка военнослужащих, которую можно сравнить с "хаотичной смесью из советской практики, стандартов НАТО и импровизации"; Критическое состояние системы медицинского сопровождения на поле боя; Высокий уровень бюрократии.

"Многие погибли зря лишь потому, что было допущено множество ошибок", — подчеркнул Грант.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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