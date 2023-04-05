Экс-подполковник Дэвис: даже удачное наступление ВСУ сделает их уязвимыми для атак РФ

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Даже успешное контрнаступление серьёзно ослабит украинскую армию и приведёт её к поражению на поле боя. Такое мнение выразил экс-подполковник ВС США Дэниел Дэвис.

По его словам, если наступательные операции боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), запланированные на весну, обернутся неудачей, они перестанут быть "сплочённой силой".

"Успешное наступление также может сделать Украину настолько ослабленной, что она станет уязвимой для российской контратаки", — отметил Дэвис в материале для издания 19FortyFive.

Он раскритиковал украинское командование за переброску неподготовленных мобилизованных солдат в зону активных боевых действий. Как пояснил экс-подполковник, Киев, отправляя новобранцев на фронт, занимался наращиванием наступательной группировки, состоящей из опытных боевиков. Однако даже они понесут серьёзные потери при попытке контрнаступления, указал Дэвис.

Бывший военнослужащий добавил, что после этого власти Украины больше не смогут сформировать новую группировку для противостояния с РФ.

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