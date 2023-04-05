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Военкор Сладков: российские спецслужбы знают, как "выкосить" всё украинское подполье

Силовые структуры

Российские спецслужбы за последние десятилетия получили достаточный опыт противодействия вражескому подполью на территории страны, заявил военкор Александр Сладков.

Военкор Сладков: российские спецслужбы знают, как "выкосить" всё украинское подполье

В пример он привёл борьбу с законспирированными террористами на Кавказе.

"В той же Ингушетии, во времена покушения на Юнус-Бека Евкурова, совершалось до 30 терактов в сутки. Выкосили подполье. А в Чечне? А в Дагестане?" — перечислил репортёр в своём Telegram-канале.

Эти знания будут успешно применены и для борьбы с украинским подпольем в России, уверен журналист.

"Справились. Вон они сидят пожизненно. Выкосим" — резюмировал Сладков.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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