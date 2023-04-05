Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Противник несёт крупные потери.
В Константиновке госпиталь переполнен солдатами ВСУ. Туда свозят раненых с Бахмутского (Артёмовского) направления. Об этом проинформировал военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.
Он отметил, что раненых настолько много, что каждый пятый умирает так и не получив даже элементарный осмотр от медицинских специалистов.
"В основном люди привозят рядовой состав (мобилизованных). Офицеров давно уже никто не видел, они все в тылу", — сообщил Руденко.
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Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.