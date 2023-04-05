Руденко: в Константиновке госпиталь переполнен ранеными солдатами ВС Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в зоне СВО на Украине. Противник несёт крупные потери.

В Константиновке госпиталь переполнен солдатами ВСУ. Туда свозят раненых с Бахмутского (Артёмовского) направления. Об этом проинформировал военный корреспондент Андрей Руденко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что раненых настолько много, что каждый пятый умирает так и не получив даже элементарный осмотр от медицинских специалистов.

"В основном люди привозят рядовой состав (мобилизованных). Офицеров давно уже никто не видел, они все в тылу", — сообщил Руденко.

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