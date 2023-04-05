Для того, чтобы иметь возможность наступать, украинская армия должна иметь трёхкратное преимущество в численности бойцов и военной техники. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Юрий Дьяков.
"По всем военным канонам наступающие должны иметь трехкратное преимущество по отношению к обороне. Это и в личном составе, и в технике и так далее", — сказал Дьяков в беседе с URA.RU.
Военный пояснил, что для наступления, например, на дивизию противник должен иметь в три раза больше бойцов, то есть три дивизии.
При этом Дьяков считает, что в спецоперации применяются не классические, а новые методы ведения боевых действий, которые иногда вообще являются прямо противоположными всем канонам стратегий и военной науки.
На Украине, в отличие от Афганистана и Чечни, противники используют для нанесения ударов друг по другу в основном артиллерию и беспилотники, контакты же живой силы происходят в основном мелкими группами, добавил Дьяков.
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