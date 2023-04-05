Генерал-майор запаса Дьяков: для контрнаступления ВСУ должны иметь трёхкратное преимущество

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для того, чтобы иметь возможность наступать, украинская армия должна иметь трёхкратное преимущество в численности бойцов и военной техники. Такое мнение высказал генерал-майор запаса Юрий Дьяков.

"По всем военным канонам наступающие должны иметь трехкратное преимущество по отношению к обороне. Это и в личном составе, и в технике и так далее", — сказал Дьяков в беседе с URA.RU.

Военный пояснил, что для наступления, например, на дивизию противник должен иметь в три раза больше бойцов, то есть три дивизии.

При этом Дьяков считает, что в спецоперации применяются не классические, а новые методы ведения боевых действий, которые иногда вообще являются прямо противоположными всем канонам стратегий и военной науки.

На Украине, в отличие от Афганистана и Чечни, противники используют для нанесения ударов друг по другу в основном артиллерию и беспилотники, контакты же живой силы происходят в основном мелкими группами, добавил Дьяков.

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