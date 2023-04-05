Баранец заявил, что войска ВС Украины будут наступать на пяти-шести направлениях

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ могут начать наступление на пяти-шести направлениях. К ним отнесены Крым, Запорожье, Бахмут, Херсон, Белгород. Об этом заявил военный эксперт Виктор Баранец.

По его мнению, заявления, сделанные украинской стороной, представляют собой операцию по дезинформации, целью которой является раскол наших войск.

"Если они готовят многовекторное наступление, то мы же должны готовиться к нему и растаскивать свои войска. В этом-то и заключается хитрость", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".

Российская разведка играет важнейшую роль в предотвращении такого развития событий. Её основная задача состоит в том, чтобы обнаружить главные и вспомогательные группировки противника и определить место, где будет сосредоточен главный удар.

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