В Сети распространяется документ, в котором начальник СБУ во временно оккупированном киевским режимом Херсоне приказывает личному составу, проводить проверки военнослужащих вооружённых сил Украины (ВСУ). Текст опубликовал военный эксперт Эдуард Басурин в своём Telegram-канале.
Тех, кто отказывается выполнять приказы, предписывается задерживать и содержать в отдельных камерах. А в случае невозможности задержания — нейтрализовать на месте. Фактически, в Херсоне начали действовать "эскадроны смерти", заключил автор канала.
Добавим, ранее в Сети появились фото с листовками которые расклеивают в Херсоне неизвестные активисты. В них пишут, что это "русский город".
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