Алаудинов: у Киева нет сил для реализации "сверхъестественного" плана по захвату Крыма

1:27 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киеву явно не хватит с трудом собранных им трёх армейских корпусов для того, чтобы захватить Крым. Об этом сообщил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

"Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное", — сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".

Военный отметил, что мало прорваться на территорию Крыма и освободить там какой-то участок, нужно иметь ещё такое же количество сил для прикрытия и закрепления, чтобы ВСУ не угодили в котёл, как это не раз уже было.

Алаудинов уверен, что при помощи 60 тысяч бойцов Киев может нанести удар лишь по какому-то одному участку в Крыму. Помощник Кадырова заверил, что ВС РФ относятся к таким планам Украины очень серьёзно, и готовы "напрячься", чтобы противостоять возможной атаке ВСУ.

"Но эти силы недостаточны, чтобы сделать какой-то серьезный перелом… В конечном итоге для Украины это будут последние силы и средства, которые она сможет собрать как государство, чтобы противопоставить нам", — добавил Алаудинов.

Помощник главы Чечни напомнил о мощном перевесе со стороны ВС РФ по сравнению с ВСУ, чтобы противостоять не только Украине, но и НАТО.

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