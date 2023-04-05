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Минобороны РФ опубликовало кадры поражения опорного пункта ВСУ установкой УР-77 "Метеорит"

0:43
Силовые структуры

Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", также известная как "Змей Горыныч", помогает российским войскам штурмовать опорные пункты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Разведчики обнаружили "опорник" противника при помощи беспилотников. Затем было принято решение использовать "Метеорит", чтобы обеспечить безопасный проход к укреплениям ВСУ.

"Расчёт УР-77 оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил два пуска зарядов по позициям противника", — сообщается в Telegram-канале военного ведомства.

Опорный пункт ВСУ получил серьёзные повреждения, указали в Минобороны.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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