Самоходная реактивная установка разминирования УР-77 "Метеорит", также известная как "Змей Горыныч", помогает российским войскам штурмовать опорные пункты ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Разведчики обнаружили "опорник" противника при помощи беспилотников. Затем было принято решение использовать "Метеорит", чтобы обеспечить безопасный проход к укреплениям ВСУ.
"Расчёт УР-77 оперативно подошёл на дистанцию выстрела и выполнил два пуска зарядов по позициям противника", — сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Опорный пункт ВСУ получил серьёзные повреждения, указали в Минобороны.
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