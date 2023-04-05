ВС Украины могут приурочить контрнаступление к 9 Мая

Вооружённые силы Украины могут начать контрнаступление ко Дню Победы. Об этом проинформировал Telegram-канала "Резидент" со ссылкой на источник в офисе президента Владимира Зеленского.

Цель данных действий — нанести не только боевой, но и психологический удар по Вооружённым силам Российской Федерации. Отмечается, что главная задача — заставить русскую армию бежать.

"Генеральный штаб готовит максимально эффективный основной удар с применением БПЛА, HIMARS, самолётов при контрнаступлении для яркой медийной картинки, чтобы информационное поле было заполнено эффектным контентом", — пишут корреспонденты источника.

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