Украинские хакеры из группировки Cyber ​​Resistance взломали почту полковника ВКС РФ

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские хакеры из группировки Cyber ​​Resistance взломали почту полковника ВКС России Сергея Атрощенко, руководившего множеством боевых операций во время СВО. Он, в частности, отвечал за нанесение авиаударов во время боёв за Мариуполь.

Через почту военнослужащего киберпреступники смогли выйти на его жену Лилию. Они представились однополчанами офицера и предложили организовать патриотическую акцию. Мошенники уговорили собрать других жён пилотов из полка и провести фотосессию на фоне истребителя.

В акции приняли, участие ещё 11 женщин. Они позировали рядом с военным самолётом, нарядившись в военную форму своих мужей с боевыми наградами и фотографировались.

Хакеры в итоге сумели получить доступ к персональным данным их мужей в соцсетях, которые те скрывали, так как являются боевыми лётчиками. Cybernews сообщает, что украинцы отправляют всю собранную информацию в Гаагу, так как считают русских лётчиков "военными преступниками".

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