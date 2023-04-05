Reuters: Украина готовит 40000 бойцов для контрнаступления

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина готовит 40 тысяч бойцов для контрнаступления, сообщает Reuters. Речь, по информации агентства, идёт о восьми новых штурмовых бригадах. Ранее МВД Украины назвало это "Гвардией наступления".

Как заявил агентству, министр внутренних дел Игорь Клименко, Украина по-прежнему обладает значительным мобилизационным потенциалом, а среди рекрутов есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.

От ожидающегося контрнаступления ВСУ зависит многое. Если оно потерпит неудачу, Запад может начать подталкивать Киев к переговорам с Москвой, пишет автор публикации.

Ранее сегодня политик Владимир Рогов заявил, что ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, собрав значительную группировку на этом направлении.

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