Украинская артиллерия нанесла удары по Белгородской области. Соответствующие кадры появились в Сети. Немецкий военный корреспондент Юлиан Рёпке подчеркнул, что это первый случай, когда боевики ВСУ самостоятельно опубликовали видео с артиллерийским обстрелом территории России. Военкор полагает, что кадры адресованы странам коллективного Запада.
"Ударами по территории России Украина показывает, что обороняется всё увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя", — цитирует его слова издание BILD*.
*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российские военные продолжают планомерно уничтожать в зоне спецоперации поставляемое киевскому режиму странами НАТО вооружение.