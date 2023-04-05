ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории России

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинская артиллерия нанесла удары по Белгородской области. Соответствующие кадры появились в Сети. Немецкий военный корреспондент Юлиан Рёпке подчеркнул, что это первый случай, когда боевики ВСУ самостоятельно опубликовали видео с артиллерийским обстрелом территории России. Военкор полагает, что кадры адресованы странам коллективного Запада.

"Ударами по территории России Украина показывает, что обороняется всё увереннее и больше не позволит Западу диктовать, как именно ей защищать себя", — цитирует его слова издание BILD*.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.