Рожин показал видеокадры, на которых солдаты ВСУ месят грязь в окопах под Артёмовском из-за весенней распутицы

Эпопея со взятием Артёмовска подходит к своему завершению. К такому выводу приходят многие военные эксперты. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня на пресс-конференции в Польше заявил, что вывод войск будет тогда, когда появится опасность потери личного состава.

Тем временем боевики украинской армии утопают в окопах к западу от Артёмовска. Весенняя распутица оказывает существенное влияние на ход боевых действий. Водой залиты не только дороги и поля, но и окопы. На видеокадрах, снятых украинской стороной, показаны траншеи, в которых грязь по колено, как комментирует всушник. Военный обозреватель Борис Рожин, картина напоминает битву при Пашендейле в 1917 году.

Ранее сообщалось, что оставшаяся в Артёмовске группировка противника может попасть в двойной котёл в ближайшие недели.