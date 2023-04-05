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Двое наводчиков украинской артиллерии задержаны в Запорожской области

0:58
Силовые структуры

Правоохранительным органам удалось задержать в Запорожской области двух наводчиков, в задачи которых входила передача необходимых координат артиллеристам ВСУ. Такой информацией поделился представитель силовых структур.

Двое наводчиков украинской артиллерии задержаны в Запорожской области

"Преступники наводили и корректировали огонь при обстрелах боевиками ВСУ позиций Вооруженных сил и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве.

Место, в котором были задержаны наводчики, — опустевший дом, расположенный в Пологовском районе, в котором, помимо самих мужчин, были обнаружены средства связи и наблюдения.

Полученные данные наводчики передавали боевикам ВСУ за денежное вознаграждение. После украинские артиллеристы производили по наводке обстрелы, в результате которых разрушались дома и страдали местные жители.

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Украинская армия убивает своих
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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