Двое наводчиков украинской артиллерии задержаны в Запорожской области

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Правоохранительным органам удалось задержать в Запорожской области двух наводчиков, в задачи которых входила передача необходимых координат артиллеристам ВСУ. Такой информацией поделился представитель силовых структур.

"Преступники наводили и корректировали огонь при обстрелах боевиками ВСУ позиций Вооруженных сил и объектов гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вблизи линии боевого соприкосновения", — сказали в ведомстве.

Место, в котором были задержаны наводчики, — опустевший дом, расположенный в Пологовском районе, в котором, помимо самих мужчин, были обнаружены средства связи и наблюдения.

Полученные данные наводчики передавали боевикам ВСУ за денежное вознаграждение. После украинские артиллеристы производили по наводке обстрелы, в результате которых разрушались дома и страдали местные жители.

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