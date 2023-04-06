РИА Новости: ВС России уничтожат десант ВСУ со стороны Днепра мобильными средствами

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В случае попытки украинских националистов высадить десант на берегу Днепра, у российских военных есть "мобильный" ответ, командир подразделения ВС РФ.

По его словам, российские войска прикрывают несколько важных точек и не дадут ВСУ совершить даже попытку десантировать группы вдоль реки.

"Для быстрого реагирования и оперативного уничтожения групп десанта у нас имеется много средств и способов. Одним из таких является группа автомобилей повышенной проходимости с установленными пулемётами ДШК", — рассказал военный РИА Новости.

По его словам, автомобили очень манёвренны и имеют высокую проходимость. Кроме того, они способны не только "сковать" живую силу противника на месте, но и уничтожить украинскую ДРГ на внушительном расстоянии.

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