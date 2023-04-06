Шеремет: переговоры по Крыму исключены, а попытки ВСУ посягнуть на территории РФ получат отпор

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Депутат Госдумы Михаил Шеремет исключил любые переговоры с киевским режимом по статусу Крымского полуострова.

Он пригрозил сокрушительным отпором в случае попытки Вооружённых сил Украины (ВСУ) посягнуть на территории РФ. По мнению депутата, украинскому руководству нужно думать о том, как сохранить собственные границы.

"Никаких переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским вести никто не будет", — подчеркнул Шеремет в беседе с РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, Киев согласовывает все действия с американцами, поэтому нет смысла вести какой-либо диалог с ним.

Он добавил, что возобновление переговорного процесса допустимо лишь на российских условиях. Украине придётся отказаться от нацистского режима и провести денацификацию, а её президенту — сдаться в плен, резюмировал Шеремет.

Ранее в офисе Зеленского заявили о готовности к диалогу с Москвой по Крыму, если ВСУ дойдут до границ полуострова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.