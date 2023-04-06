Савчук: армия РФ сорвала попытку ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные, представляющие группировку "Центр", помешали украинским боевикам вернуть позиции на Краснолиманском направлении спецоперации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, бойцы РФ нанесли огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерийских систем.

"Атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что отряды ВСУ пытались прорваться в районе Червоной Дибровы, однако военные РФ, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", остановили противника. Как подчеркнул Савчук, после удара украинские боевики убежали в лес.

Ранее стало известно, что тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" ВС России сокрушили три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

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