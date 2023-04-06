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Савчук: армия РФ сорвала попытку ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

1:01
Силовые структуры

Российские военные, представляющие группировку "Центр", помешали украинским боевикам вернуть позиции на Краснолиманском направлении спецоперации.

Савчук: армия РФ сорвала попытку ВСУ вернуть позиции на Краснолиманском направлении

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы группировки Александра Савчука, бойцы РФ нанесли огневое поражение подразделениям Вооружённых сил Украины (ВСУ) с помощью артиллерийских систем.

"Атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе", — пояснил собеседник агентства.

Кроме того, он добавил, что отряды ВСУ пытались прорваться в районе Червоной Дибровы, однако военные РФ, применив реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град", остановили противника. Как подчеркнул Савчук, после удара украинские боевики убежали в лес.

Ранее стало известно, что тяжёлые огнемётные системы "Солнцепёк" ВС России сокрушили три опорных пункта ВСУ на Краснолиманском направлении.

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Где будут наступать ВСУ? Прогноз Рогова
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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