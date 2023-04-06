Боевики всё чаще стали использовать тактику ловушек в работе с беспилотниками. Они сбрасывают с коптеров различные, на вид безопасные предметы, которые минируют или смазывают отравляющими веществами. Сообщения об этом приходят всё чаще из зоны проведения спецоперации.
Самый изощрённый способ подобных ловушек — дистанционный подрыв "сбитого" дрона, когда бойцы сами приносят своим командирам подобный трофей.
"Враг дистанционно подрывает упавшие FPV-дроны. Наш боец сбил камикадзе, но тот взорвался при попытке взять его", — пишут военкоры "Русской Весны" в своём telegram-канале.
Они также опубликовали видео одного из подобных случаев. По словам репортёров, такие ловушки готовят боевики 59-й бригады ВСУ и других формирований.
Ранее сообщалось, что ВСУ перед наступлением начали охоту за бронетехникой ВС РФ с помощью гигантских промышленных дронов.
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