"РВ": ВСУ дистанционно подрывают упавшие дроны, охотясь на российских солдат

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевики всё чаще стали использовать тактику ловушек в работе с беспилотниками. Они сбрасывают с коптеров различные, на вид безопасные предметы, которые минируют или смазывают отравляющими веществами. Сообщения об этом приходят всё чаще из зоны проведения спецоперации.

Самый изощрённый способ подобных ловушек — дистанционный подрыв "сбитого" дрона, когда бойцы сами приносят своим командирам подобный трофей.

"Враг дистанционно подрывает упавшие FPV-дроны. Наш боец сбил камикадзе, но тот взорвался при попытке взять его", — пишут военкоры "Русской Весны" в своём telegram-канале.

Они также опубликовали видео одного из подобных случаев. По словам репортёров, такие ловушки готовят боевики 59-й бригады ВСУ и других формирований.

Ранее сообщалось, что ВСУ перед наступлением начали охоту за бронетехникой ВС РФ с помощью гигантских промышленных дронов.

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