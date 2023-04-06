Генерал ВСУ Кривонос: Бахмут нужно было сдать несколько недель назад

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бахмут — это мясорубка, его нет смысла удерживать и надо было сдать ещё несколько недель назад. Такое заявление сделал скандально известный опальный генерал ВСУ Сергей Кривонос в прямом эфире украинского телеканала.

Перед этим бывший замсекретаря Совбеза Украины Кривонос заявлял, что российские силы в боях за город сберегли личный состав, а ВСУ потеряли лучших бойцов.

Кроме того, Кривонос уверяет, что Россия в настоящий момент даже не ввела в бой резервы, которые ждут своего часа "где-то в районе Воронежа".

Ранее вчера в украинских соцсетях появились сообщения, что боевики ВСУ массово покидают Артёмовск под натиском наступающих российских частей.

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