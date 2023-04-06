Майор ВВС Краснопёров: пилот упавшего украинского самолёта готовил теракт в Брянской области

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Пилот украинского легкомоторного самолёта, потерпевшего крушение в Брянской области, готовил теракт на нефтепроводе "Дружба". Такое мнение выразил майор ВВС Андрей Краснопёров.

По его словам, киевский режим уже пытался атаковать этот объект. Он считает, что пилот "не просто так" летал с вооружением. Как пояснил майор, присутствие украинского самолёта на территории Брянской области было тщательно спланировано.

"Я думаю, прилёт связан с нефтепроводом, который находится в этом районе", — подчеркнул Краснопёров в интервью "Известиям".

Он добавил, что украинский пилот получил бы денежное вознаграждение в случае сброса взрывного устройства на нефтепровод с целью его повреждения. При этом собеседник издания подчеркнул: российские спецслужбы активно пресекают любые попытки терактов со стороны Украины.

5 апреля в Брянской области потерпел крушение украинский самолёт. Пилоту удалось спастись, однако вскоре его задержали пограничники.

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