Баранец: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область ради унижения армии России

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военный обозреватель полковник запаса Виктор Баранец честно высказался о проблеме украинского контрнаступления в зоне СВО. Он отметил в беседе с телеканалом "Царьград", что сейчас наблюдается затишье перед большой бурей, однако повторить прежних ошибок российская армия не должна.

Заявления, которые распространяются в СМИ, о том, что ВСУ запланировали наступление на 10 мая, могут быть дезинформацией, считает журналист. По его мнению, наступление Киева может состояться в любой момент и на любом участке фронта.

"Украинская группировка может пойти на Запорожье, может попытаться деблокировать Бахмут. Может рвануть на Крым. А может ради хайпа и унижения армии России попытаться прорваться в Брянскую область", — предположил собеседник издания.

Русские войска должны быть готовы отразить атаку на всём фронте. Весь мир увидит, что никакое натовское оружие не поможет победить Россию, заключил обозреватель.

Ранее политик Владимир Рогов заявил, что Киев готов к контрнаступлению в Запорожской области.

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