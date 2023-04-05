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Баранец: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область ради унижения армии России

1:12
Силовые структуры

Военный обозреватель полковник запаса Виктор Баранец честно высказался о проблеме украинского контрнаступления в зоне СВО. Он отметил в беседе с телеканалом "Царьград", что сейчас наблюдается затишье перед большой бурей, однако повторить прежних ошибок российская армия не должна.

Баранец: ВСУ могут попытаться прорваться в Брянскую область ради унижения армии России

Заявления, которые распространяются в СМИ, о том, что ВСУ запланировали наступление на 10 мая, могут быть дезинформацией, считает журналист. По его мнению, наступление Киева может состояться в любой момент и на любом участке фронта.

"Украинская группировка может пойти на Запорожье, может попытаться деблокировать Бахмут. Может рвануть на Крым. А может ради хайпа и унижения армии России попытаться прорваться в Брянскую область", — предположил собеседник издания.

Русские войска должны быть готовы отразить атаку на всём фронте. Весь мир увидит, что никакое натовское оружие не поможет победить Россию, заключил обозреватель.

Ранее политик Владимир Рогов заявил, что Киев готов к контрнаступлению в Запорожской области.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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