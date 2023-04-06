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Эксперты сравнили наступление ВСУ с немецкой операцией "Цитадель" 1943 года

3:12
Силовые структуры

Вашингтон поставил президента Украины Владимира Зеленского перед сложным выбором: либо ВСУ проводят решительное наступление, либо киевское руководство забывает о поставках западной техники. По мнению военного обозревателя Сергея Вальченко, "наступ" украинской армии состоится в любом случае, поскольку именно для этого США предоставили боевикам всё необходимое вооружение.

Эксперты сравнили наступление ВСУ с немецкой операцией "Цитадель" 1943 года

Тактику Зеленского многие эксперты сравнивают с манёврами Гитлера в 1943 году. В то время вермахт потерпел поражение под Сталинградом и решил "взять реванш", отметил Вальченко. Все силы были брошены на проведение операции "Цитадель", целью которой являлось окружение советской группировки на Курском выступе.

"Немцы тогда подготовили два сходящихся танковых удара с севера и юга этого выступа. Если бы задуманный план осуществился, в кольце оказались части нескольких наших фронтов, а в образовавшуюся брешь немецкие войска ринулись бы в сторону Москвы и к Волге", — рассказал он в материале для "МК".

Однако ожиданиям немецких генералов не суждено было сбыться. Советские войска выстояли и отбросили противника, освободив Орёл, Белгород и Харьков. После этого война продолжалась только в сторону Запада и завершилась в Берлине.

Советская армия одержала победу под Курском, поскольку знала планы вермахта. Была создана мощная оборона и сформированы резервы. Кроме того, войска нанесли превентивные удары по штабам противника, что позволило задержать наступление вермахта на несколько часов.

"Это настолько повторяет военно-политическую обстановку весны 1943-го перед "Цитаделью", что аж нос чешется. Все знают что наступление будет, все знают кто, куда, с какой целью и где. Вопрос — когда", — указал военный эксперт Илья Крамник в своём Telegram-канале.

Вальченко подчеркнул, что итоги масштабного наступления ВСУ зависят от работы российской разведки. Обозреватель не исключил, что группировка украинской армии может состоять из нескольких сотен тысяч человек, на вооружении которой находится мощная артиллерия Запада. Перед наступлением ВСУ нанесут удары по командным пунктам ВС РФ, поскольку именно так действовали США в Ираке, Сирии и Афганистане. Однако здесь могут помочь маскировка, рассредоточение и постоянное перемещение российской армии. Вальченко полагает, что задержать наступление противника смогут удары по центрам принятия решений и лишение ВСУ связи.

"Для наступающих танков, в том числе немецких "Леопардов" должны быть готовы инженерные ловушки и минные поля. <…> Если решающее наступление ВСУ станет последним для Киева, то американским советникам ничего не останется, как покинуть Украину, точно так же, как до этого они оставили Вьетнам или Афганистан", — заключил эксперт.

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Владимир Рогов рассказал, когда и где будут наступать ВСУ
Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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