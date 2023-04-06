В перестрелке с группой террористов в Ингушетии погибли трое полицейских

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Во время контртеррористической операции (КТО) на территории Ингушетии скончались трое российских полицейских, ещё восемь человек получили ранения.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных службах, вечером 5 апреля оперативники столкнулись с боевиками в населённом пункте Зязиков-Юрт и попытались задержать их, однако злоумышленники начали стрелять из автоматов.

"В ходе боестолкновений три сотрудника полиции погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести", — отметил собеседник агентства.

По информации РЕН ТВ, один из погибших полицейских работал старшим участковым. Отмечается, что в зоне ЧП наблюдается затишье. Источники телеканала уточнили, что боевики больше не открывают огонь, но их ещё не обезвредили. Режим КТО продолжает действовать на территории Малгобекского района Ингушетии.

Ранее представители Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказали об успешной операции ФСБ РФ в Ставропольском крае.

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