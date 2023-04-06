Киеву не стоит заявлять о "перемоге", поскольку РФ еще не вводила в бой мобилизованные резервы, а КНР активно помогает снабдить ВС РФ модернизировать технику и снабдить снарядами.
Об этом сообщил экс-заместитель главы Совета безопасности Украины, бывший замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.
"Они сохранили свои регулярные части, плюс то, что они тех людей, которых мобилизовали осенью, и эти люди прошли подготовку, сохранены и не брошены на российско-украинский фронт, а находятся в резервах… Поэтому русские имеют еще наступательный потенциал" — цитирует генерала ВСУ "ПолитНавигатор".
Он отметил, что Пекин стал предоставлять России технологии по глубокой модернизации техники. А значит, вопрос наступления РФ в ближайшие два месяца стоит остро.
"Думали, что враг уже побеждён и сломан его хребет. Даже хвост ещё не сломали. Он еще стоит на четырех лапах, этот русский волчара", — подытожил Кривонос.
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