Офис Зеленского: бои за Бахмут идут на улицах, попытки российских сил окружить город провалились

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бои за Бахмут (Артёмовск) идут на улицах, попытки российских сил окружить город провалились. Такое заявление сделал в четверг глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, командование ВСУ "полностью контролирует ситуацию".

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый также сообщил, что в целом противник "завяз на нескольких направлениях и пытается штурмовать, но безрезультатно". Военного цитирует украинское издание "Страна".

Добавим, вчера опальный генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что Бахмут — это мясорубка, его нет смысла удерживать и надо было сдать ещё несколько недель назад.

Ранее в Американском институте изучения войны сообщали, что военные РФ движутся от Бахмутского района в сторону Лимана и Северска.

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