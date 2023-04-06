Лавров: "Мы недалеко от горячей фазы войны с США, но ждать недолго осталось"

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал про приход американского посла в Кремль в ситуации, когда оба государства находятся практически в состоянии войны.

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны… Но ждать недолго осталось", — добавил Лавров.

Напомним, накануне Владимир Путин принял верительные грамоты у послов из 17 стран: Европейского Союза, Дании, Норвегии, США и других.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет выступать, как один из суверенных центров глобальной политики и выполнять историческую миссию по поддержанию мирового баланса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.