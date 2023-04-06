Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал про приход американского посла в Кремль в ситуации, когда оба государства находятся практически в состоянии войны.
Об этом сообщает телеканал "Звезда".
"Мы действительно находимся в горячей фазе войны… Но ждать недолго осталось", — добавил Лавров.
Напомним, накануне Владимир Путин принял верительные грамоты у послов из 17 стран: Европейского Союза, Дании, Норвегии, США и других.
Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет выступать, как один из суверенных центров глобальной политики и выполнять историческую миссию по поддержанию мирового баланса.
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