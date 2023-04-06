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Лавров: "Мы недалеко от горячей фазы войны с США, но ждать недолго осталось"

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Силовые структуры

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал про приход американского посла в Кремль в ситуации, когда оба государства находятся практически в состоянии войны.

Лавров: "Мы недалеко от горячей фазы войны с США, но ждать недолго осталось"

Об этом сообщает телеканал "Звезда".

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны… Но ждать недолго осталось", — добавил Лавров.

Напомним, накануне Владимир Путин принял верительные грамоты у послов из 17 стран: Европейского Союза, Дании, Норвегии, США и других.

Глава государства подчеркнул, что Россия и дальше будет выступать, как один из суверенных центров глобальной политики и выполнять историческую миссию по поддержанию мирового баланса.

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Лавров: "Мы недалеко от горячей фазе войны с США, но ждать не долго осталось"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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