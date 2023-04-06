Mash: в результате попадания снаряда ВСУ в медпункт в Брянской области погиб один человек

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что армия Украины в четверг, шестого апреля, утром два раза обстреляла посёлок Запесочье в Брянской области.

По данным Telegram-канала Mash, один снаряд попал в медпункт. Как заявили в СМИ, в результате происшествия погиб человек, один пострадавший получил серьёзное ранение. Медики оценили состояние пациента как тяжёлое, отметили журналисты.

Они добавили, что ВСУ обстреляли из миномётов Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский, Троицкое Курской области. Военные повредили десятки домов и машин, подчеркнули в Telegram-канале. Предположительно, без света остались 300 человек.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны украинской армии.

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