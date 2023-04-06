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Mash: в результате попадания снаряда ВСУ в медпункт в Брянской области погиб один человек

0:55
Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что армия Украины в четверг, шестого апреля, утром два раза обстреляла посёлок Запесочье в Брянской области.

Mash: в результате попадания снаряда ВСУ в медпункт в Брянской области погиб один человек

По данным Telegram-канала Mash, один снаряд попал в медпункт. Как заявили в СМИ, в результате происшествия погиб человек, один пострадавший получил серьёзное ранение. Медики оценили состояние пациента как тяжёлое, отметили журналисты.

Они добавили, что ВСУ обстреляли из миномётов Гордеевку, Успеновку, Краснооктябрьский, Троицкое Курской области. Военные повредили десятки домов и машин, подчеркнули в Telegram-канале. Предположительно, без света остались 300 человек.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле посёлка Белая Берёзка со стороны украинской армии.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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