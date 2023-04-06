Олег Царёв: Запад может начать давить на Киев с целью заморозить украинский конфликт

1:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Многие российские и западные аналитики и военные прогнозируют окончание спецоперации на Украине в 2023 году. Но некоторые считают, что конфликт может затянуться и на то есть свои причины.

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв полагает, что Запада может начать оказывать давление на Киев с целью заморозить СВО. ЕС сейчас поставляет для нужд ВСУ огромное количество снарядов. Склады НАТО пустеют, и придётся восполнять запасы.

"Продолжать помогать Украине будет сложно. Такая же ситуация с США. Нехватка снарядов и остального вооружения, приближающиеся выборы в США — всё это могло бы способствовать тому, чтобы Запад изменил свое отношение к конфликту и начал бы давить на Украину с целью его заморозки", — написал Царёв в своём блоге.

Но по такому сценарию ситуация может и не пойти, так как у стран НАТО арсенал очень велик, отметил экс-депутат. Если Европа начнёт поставлять "технику другого уровня", то конфликт выйдет на совершенно новый уровень, а Запад этого пока не желает. Но, исходя из информации о наращивании заводами Европы производства боеприпасов, Царёв делает вывод, что украинский конфликт может затянуться.

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