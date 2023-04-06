Сладков: пазл с наступлением ВСУ на Мелитополь и Крым складывается не в пользу Киева

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Запад и Киев так активно говорят о наступлении на Крым и Мелитополь, что некоторые уже устали ждать. Военный корреспондент Александр Сладков рассказал, что происходит сейчас и как российская сторона готовится к украинскому контрнаступлению.

Ситуация поворачивается так, что картинка из пазлов складывается совсем не в сторону ВСУ. Да, Киев копит силы, и ударят они тогда, когда достигнут преимущество в соотношении 1:5. Но есть несколько нюансов. Как только противник выйдет из зоны прикрытия своей ПВО, ВС России используют своё преимущество с воздуха, а именно бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию.

"Плюс время каждый день работает на нас. Боеприпасы производим, минируем подступы интенсивно, укрепляем дополнительные рубежи. Посмотрите, сколько образцов новой боевой техники готово встать в строй. Если они так же "выстрелят", как "Терминатор", это прекрасно, это ещё один пазл", — написал Сладков в личном блоге.

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