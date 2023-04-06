Богомаз: пресечена попытка проникновения украинской ДРГ из 20 человек в Брянскую область

На территорию Брянской области пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), состоящая из 20 человек. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его словам, российским пограничникам удалось остановить диверсантов у населённого пункта Случовск в Погарском районе.

"Пограничным управлением УФСБ РФ по Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию России украинской ДРГ в количестве 20 человек", — подчеркнул губернатор.

Как пояснил руководитель региона, Вооружённые силы России совместно с пограничными войсками нанесли огневое поражение группировке противника.

Украинские диверсанты уже не в первый раз предпринимают попытки войти в Брянскую область. Так, 29 марта участники ДРГ на двух пикапах планировали прорваться в деревню Ломаковка, однако им помешали российские артиллеристы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.