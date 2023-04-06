Советник Пушилина: ВСУ потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч военных

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник временно исполняющего обязанности руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин раскрыл потери украинской армии в Артёмовске (Бахмуте).

"В Артёмовске безвозвратно погребено и оставлено от 15 до 20 тысяч военнослужащих Украины", — подчеркнул политик, передаёт "Россия-1".

Ранее руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал, что Вооружённые силы Российской Федерации не смогли окружить Артёмовск. По словам политика, ВСУ контролируют ситуацию. Он добавил, что бои проходят на улицах.

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