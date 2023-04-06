Гагин: наметилась серьёзная тенденция к отступлению армии Украины из Артёмовска

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Артёмовске наметилась серьёзная тенденция к отступлению армии Украины из города. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

По его словам, после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Варшаве, где он заявил о возможном выводе войск из Артёмовска, солдаты ВСУ оставили некоторые позиции. Как пояснил советник, украинские подразделения боятся оказаться в окружении.

"Наметилась такая тенденция, что войска ВСУ действительно собираются покидать Артёмовск", — подчеркнул Гагин в эфире "России 1".

Он напомнил, что все дорожные развязки на Артёмовском направлении контролирует армия РФ. На Украине началась паника в связи с тем, что военные ВСУ распространяют информацию о риске попасть в "котёл", указал советник.

Ранее Зеленский анонсировал "правильные решения" при угрозе потери личного состава в Артёмовске из-за окружения.

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