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Гагин: наметилась серьёзная тенденция к отступлению армии Украины из Артёмовска

1:04
Силовые структуры

В Артёмовске наметилась серьёзная тенденция к отступлению армии Украины из города. Об этом сообщил советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Гагин: наметилась серьёзная тенденция к отступлению армии Украины из Артёмовска

По его словам, после выступления украинского президента Владимира Зеленского в Варшаве, где он заявил о возможном выводе войск из Артёмовска, солдаты ВСУ оставили некоторые позиции. Как пояснил советник, украинские подразделения боятся оказаться в окружении.

"Наметилась такая тенденция, что войска ВСУ действительно собираются покидать Артёмовск", — подчеркнул Гагин в эфире "России 1".

Он напомнил, что все дорожные развязки на Артёмовском направлении контролирует армия РФ. На Украине началась паника в связи с тем, что военные ВСУ распространяют информацию о риске попасть в "котёл", указал советник.

Ранее Зеленский анонсировал "правильные решения" при угрозе потери личного состава в Артёмовске из-за окружения.

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Генерал ФСБ Михайлов: "Украинский военный живет на фронте 3 часа"
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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