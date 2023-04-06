Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский объяснил, почему Украина открыто говорит о своих планах по поводу готовящегося контрнаступления.
Ходаковский охарактеризовал ситуацию на информационном фронте ВСУ словами: "Идут бараны, бьют в барабаны".
Военачальник отметил, что если вбить в YouTube запрос по слову "война", то видеохостинг выдаст семьдесят процентов вражеского контента.
Ранее Александр Ходаковский рассказал о коррупционной схеме на СВО.
Комбат "Востока" рассказал, что ранее боевые операции готовились совершенно секретно, вводя врага в заблуждение отвлекающими манёврами.
"Сейчас о наступлении кричат во все "громкоговорители", а вероятных направлений удара ровно столько, что они из вероятных легко переквалифицируются в единственно возможные", — написал бывший командир донецкой "Альфы в своём Телеграм-канале.
Ходаковский уверен, что в этом заключается хитрость ВСУ.
"Нас заранее оповещают плюс-минус когда, плюс-минус куда — и тем самым удар пытаются нанести ещё до того, как начнут, собственно, уничтожать и уничтожаться физически," — объяснил военачальник.
Он считает, что такой метод может сработать, потому что современное общество легко поддаётся манипулированию, а люди потеряли убеждения и веру.
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