Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул важность строгого наказания для тех, кто нарушает законы на территории России. Он привёл в качестве примера убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.
"Это говорит о том, что максимум через полгода, если СВО не закончится, мы увидим возвращение смертной казни и совершенно другой уровень репрессий по отношению к этим людям", — заявил эксперт в эфире радо "Говорит Москва".
По словам Шурыгина, это логичное следствие исторического развития. Если противник действует на территории России при поддержке недальновидных людей, их следует наказать в соответствии с "общим знаменателем".
Ранее лидер фракции "СР — За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости применения смертной казни. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данная тема не обсуждается в Кремле.
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