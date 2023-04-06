Шурыгин заявил, что если спецоперация ВС РФ не закончится, мораторий на смертную казнь отменят

Военный эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул важность строгого наказания для тех, кто нарушает законы на территории России. Он привёл в качестве примера убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге.

"Это говорит о том, что максимум через полгода, если СВО не закончится, мы увидим возвращение смертной казни и совершенно другой уровень репрессий по отношению к этим людям", — заявил эксперт в эфире радо "Говорит Москва".

По словам Шурыгина, это логичное следствие исторического развития. Если противник действует на территории России при поддержке недальновидных людей, их следует наказать в соответствии с "общим знаменателем".

Ранее лидер фракции "СР — За правду" Сергей Миронов заявил о необходимости применения смертной казни. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что данная тема не обсуждается в Кремле.

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