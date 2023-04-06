Украинец отрубил пальцы на руке, чтобы не идти в ВСУ, но его всё равно мобилизовали

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Мужчина отрубил себе пальцы на правой руке, чтобы не идти в ВСУ, но его всё равно отправили на бойню. Об этом пишут украинские СМИ.

Отмечается, что жителю Житомирской области не помогло даже отсутствие указательного и среднего пальцев, его всё равно мобилизовали. Стрелять ему теперь приходиться с помощью "нанопротеза" из проволоки.

Ранее в Сети появилось обращение боевика ВСУ с передовой линии в Бахмуте. Военный заявил, что командование их обмануло, а также рассказал о больших потерях в подразделении. По его словам, за полтора часа четыре человека были убиты и шесть ранены.

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