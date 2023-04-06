SHOT: брянские пограничники взорвали украинской беспилотник электронным ружьём

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские журналисты рассказали о работе пограничников в Брянской области. По данным СМИ, военные поразили дрон электронным ружьём.

Как заявили в Telegram-канале SHOT, противник запустил БПЛА на территорию села Случовск. Российские пограничники использовали электронное ружьё, чтобы подавить каналы связи беспилотника, отметили журналисты. Они добавили, что аппарат должен был просто упасть, но из-за воздействия электромагнитного импульса взорвался в воздушном пространстве.

По информации СМИ, никто не пострадал. О разрушениях тоже не сообщалось.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что в регион пытались проникнуть 20 украинских диверсантов.

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