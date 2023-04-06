РВ: попадание дрона "Ланцета" ВС РФ в американскую САУ M109A3 отправило "в полёт" её командира

1:07 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вооружённые силы России продолжают активные боевые действия в зоне спецоперации на Украине. Военные корреспонденты "Русской Весны" проинформировали об успехах армии РФ. Опубликовано видео эффектного прилёта дрона-камикадзе "Ланцет" в корму САУ М109А3 американского производства под Артёмовском.

Самоходка направлялась для выполнения своих задач, командир САУ расслаблено сидел на крыше. После попадания "Ланцета" в кормовую часть боевой машины та резко остановилась. Её командир продолжил движение самостоятельно, спикировав с брони на землю.

Дальше горящая САУ двигалась уже одна.

САУ M109 Paladin калибра 155 мм — одна из наиболее широко используемых самоходных артиллерийских установок в мире. Она находится на вооружении армий более 20 стран. M109 Paladin активно участвовала во множестве вооружённых конфликтов. ВСУ получили от США около сотни единиц таких типов машин.