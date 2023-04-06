"Царьград": США провалили операцию "Рипер", русские завладели секретными данными

1:26 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для России представляет интерес вся начинка поднятого со дна Чёрного моря американского ударно-разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper, так как это достаточно серьёзные новые технологии. Но самое ценное — программное обеспечение. Ранее такие аппараты сбивались в Сирии, однако лишний экземпляр не помешает. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с телеканалом "Царьград".

Один из аэродромов базирования "Риперов" находится на западе Польши, с таким расчётом, чтобы у России не было возможности получить какие-то характеристики дронов, если они окажутся в зоне досягаемости ПВО где-то на границе, объяснил собеседник издания.

На "Рипер", упавший недалеко от Крыма 14 марта, вероятно, была установлена аппаратура радиотехнической разведки, которая записывает частоты русских радиолокационных станций, станций наведения ракет, а также радиосвязь. Используя эти данные, американцы могут осуществить пеленгацию, вычислить командные пункты, штабы и пункты управления.

Ранее появилась информация, что специалисты российского ВПК смогли изучить секретные данные с упавшего американского дрона, хотя ранее в США заявляли, что удалили их дистанционно. То есть операция "Рипер" провалилась, заключает издание.

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