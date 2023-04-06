Полковник Макгрегор: ВСУ могут остаться без поддержки США через полгода из-за финансового кризиса

0:42 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-советник Минобороны США Дуглас Макгрегор назвал причину, по которой Вашингтон может перестать оказывать Киеву военную помощь.

"В следующие шесть месяцев наиболее вероятным сценарием для США будет финансовый кризис, что вынудит нас оставить Украину", — сказал полковник, видео с речью эксперта опубликовано на YouTube-канале Judging Freedom.

Вместе с этим специалист допустил, что часть европейских стран откажется поддерживать ВСУ из-за нынешней тяжёлой ситуации в экономике.

По мнению Макгрегора, обычные граждане призывают запустить мирные переговоры и критикуют передачу оружия Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.