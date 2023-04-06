Пригожин: у ЧВК "Вагнер" есть мощности для обучения ополчения

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Министерство обороны

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о наличии у "музыкантов" мощностей, которые необходимы для обучения ополченцев. Слова бизнесмена опубликованы пресс-службой компании "Конкорд".

"Да, действительно, мы готовим Курскую и Белгородскую области. Возможно, парни, которые получили у нас определенные навыки, при организации патрулирования и защиты своих территорий, более активны", — сообщил предприниматель.

На фоне этого, по мнению Пригожина, противник, в большинстве случаев, совершает набеги на Брянскую область. При этом сейчас нужно всерьез думать о глобальной безопасности приграничных территорий.

"Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры", — добавил Пригожин.

Бизнесмен также отметил, что в случае такой необходимости и запроса от общественности "музыканты" готовы оказать поддержку. Мощности, которые нужны для обучения ополчения, в данный момент у ЧВК "Вагнер" имеются, развернуты и действуют.