Пригожин: у ЧВК "Вагнер" есть мощности для обучения ополчения

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о наличии у "музыкантов" мощностей, которые необходимы для обучения ополченцев. Слова бизнесмена опубликованы пресс-службой компании "Конкорд".
"Да, действительно, мы готовим Курскую и Белгородскую области. Возможно, парни, которые получили у нас определенные навыки, при организации патрулирования и защиты своих территорий, более активны", — сообщил предприниматель.
На фоне этого, по мнению Пригожина, противник, в большинстве случаев, совершает набеги на Брянскую область. При этом сейчас нужно всерьез думать о глобальной безопасности приграничных территорий.
"Сейчас, я бы сказал, уже поздно об этом задумываться, а нужно принимать срочные меры", — добавил Пригожин.
Бизнесмен также отметил, что в случае такой необходимости и запроса от общественности "музыканты" готовы оказать поддержку. Мощности, которые нужны для обучения ополчения, в данный момент у ЧВК "Вагнер" имеются, развернуты и действуют.
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