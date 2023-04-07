Вслед за сектором Газа Израиль наносит удары и по территории Ливана. Известно, что массированный обстрел начали в ночь на пятницу.
"Армия обороны Израиля наносит удары по Ливану. Подробности будут сообщены позднее", — сообщили на официальной странице в Сети израильские военные.
О каких подробностях идёт речь, пока не уточняется.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что израильская сторона нанесла массированные удары по сектору Газа. Один из снарядов попал в военный объект, рядом с которым расположен лагерь беженцев. О пострадавших информации нет.
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