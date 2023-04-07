РИА Новости: ВКС России разгромили пункт одесской морской охраны в Херсонской области

Оперативно-тактическая авиация России разгромила пункт одесской морской охраны, которую Киев перебросил в Херсонскую область, сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Андрей Рулёв.

По его словам, безвозвратные потери противника составили десятки человек.

"Было нанесено поражение пункту временной дислокации одесского отряда морской охраны в районе населённого пункта Велетенское. Безвозвратные потери противника в живой силе составили около 50 человек", — рассказал Рулёв РИА Новости.

Как уточнил собеседник агентства, кроме того, силы ВС РФ уничтожили два кочующих миномётных расчёта ВСУ.

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