Российские бойцы, представляющие группировку "Юг" ВС РФ, поразили украинский беспилотник кустарного производства неподалёку от Марьинки Донецкой Народной Республики.
По словам начальника пресс-службы группировки Ивана Бигмы, дрон-камикадзе ВСУ, сбитый российскими войсками, был оснащён нагрузкой в виде выстрела к ручному гранатомёту ПГ-7В. Он добавил, что мотострелковые соединения РФ также вывели из строя бронеавтомобиль типа Hummer на этом направлении.
"Уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ", — пояснил Бигма в беседе с ТАСС.
Кроме того, представитель Минобороны РФ оценил обстановку в районе Авдеевки. Он отметил, что здесь армия Украины лишилась двух гаубиц "Акация" и артиллерийского орудия Д-20.
Ранее стало известно, что ВС России нанесли сокрушительные удары по трём опорным пунктам ВСУ на Марьинском направлении.
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