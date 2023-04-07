ВС РФ уничтожили дрон-камикадзе кустарного производства и военных ВСУ в районе Марьинки

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские бойцы, представляющие группировку "Юг" ВС РФ, поразили украинский беспилотник кустарного производства неподалёку от Марьинки Донецкой Народной Республики.

По словам начальника пресс-службы группировки Ивана Бигмы, дрон-камикадзе ВСУ, сбитый российскими войсками, был оснащён нагрузкой в виде выстрела к ручному гранатомёту ПГ-7В. Он добавил, что мотострелковые соединения РФ также вывели из строя бронеавтомобиль типа Hummer на этом направлении.

"Уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ", — пояснил Бигма в беседе с ТАСС.

Кроме того, представитель Минобороны РФ оценил обстановку в районе Авдеевки. Он отметил, что здесь армия Украины лишилась двух гаубиц "Акация" и артиллерийского орудия Д-20.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли сокрушительные удары по трём опорным пунктам ВСУ на Марьинском направлении.

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