Эксперт Живов: захваченный дрон MQ-9 Reaper ВВС США раскрыл важные секреты Пентагона

0:55 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Попавший в руки российских специалистов американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper таит в себе множество секретов, которые теперь раскроют инженеры военно-промышленного комплекса, заявил военный эксперт Алексей Живов.

По его словам, главная задача специалистов понять, как БПЛА защищён от средств радиоэлектронной борьбы. Это может быть "машинное зрение", то есть дрон использует искусственный интеллект, если его связь со спутниками заглушена.

Не менее важна и аппаратная составляющая беспилотника, отметил Живов. Все микросхемы, чипы и платы будут тщательно исследованы для поиска уязвимостей и создания аналогов.

Ранее стало известно, что российские самолёты МиГ-31 и Ил-76 получат противоспутниковое оружие в виде ракет и боевых лазеров.

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