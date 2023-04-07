ISW: Россия изменила тактику и формирует роты "Шторм Z" из резервистов

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Россия формирует из набранных в рамках частичной мобилизации резервистов спецподразделения для ведения боевых действий в городах. Их создают вне структуры обычных армейских подразделений и затем включают в уже существующие полки и бригады. Об этом заявили эксперты из Института изучения войны (ISW).

"Роты "Шторм Z" предназначены для ведения боевых действий в городах или сложных географических районах с целью захвата важных и стратегических объектов, таких как опорные пункты, командные пункты и узлы связи", — говорится в отчёте.

Аналитики утверждают, что на тренировку этих спецотрядов отводится не более 10 — 15 дней до отправки на передовую.

При этом американские эксперты считают, что использование новых формирований, скорее всего, никак не поможет российским силам в Донбассе.

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