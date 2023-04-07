Руководитель парламента Крыма Владимир Константинов счёл странной реакцию Запада на угрозы киевского режима в адрес жителей полуострова.
По его словам, "цивилизованный мир" никак не комментирует агрессивные планы Украины в отношении Крыма. Он считает, что западные страны не замечают, а иногда и вовсе поощряют преступления националистов.
"Несколько смущает странная реакция, а точнее её отсутствие, на весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве со стороны тех стран, которые принято называть цивилизованным миром", — отметил Константинов в беседе с РИА Новости.
Как подчеркнул глава парламента, в этой ситуации придётся обойтись без комментариев Запада.
Ранее замглавы Офиса украинского президента Андрей Сибига сообщил, что ВСУ могут попытаться установить контроль над Крымом военным путём. Он также допустил переговоры с РФ, если армия Украины дойдёт до границ полуострова.
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