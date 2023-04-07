Forbes: Россия выпустила по Украине ракет на 16 миллиардов долларов с начала СВО

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия выпустила по территории Украины около 4750 ракет разной дальности с начала спецоперации на общую сумму 16 миллиардов долларов. Об этом пишет Forbes.

Авторы статьи подсчитали, что за 13 месяцев ведения боевых действий военные России выпустили по Украине около 2475 ракет большой дальности общей стоимостью 12,5 миллиарда долларов и около 2300 ракет малой дальности на сумму 3,5 миллиарда долларов.

Издание сравнивает с бомбардировками Ирака США в 2003 году. Тогда американцы использовали ракет примерно на 1 миллиард долларов. Почти аналогичную сумму они потратили и на ракетный удар по Ираку в 1991 году во время проведения операции "Буря в пустыне".

"Можно заключить, что обстрелы Украины стали одной из самых дорогих ракетных кампаний в современной истории. Но очевидно, что подобная стратегия, в отличие от операций США, не дала ощутимого преимущества для России на поле боя, — делают вывод эксперты издания.

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