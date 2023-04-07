Рогов: Киев не пойдёт на пасхальное перемирие, ведь США толкают ВСУ в контрнаступление

Киевский режим отвергнет предложенное Папой Римским Франциском пасхальное перемирие, ведь Вашингтон толкает украинскую армию в контрнаступление. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он напомнил, что в январе 2023 года власти Украины сорвали рождественское перемирие и приступили к интенсивным обстрелам. Как пояснил чиновник, Киев не согласится на какие-либо инициативы, связанные с христианскими праздниками.

"Думаю, с той стороны это предложение никто не поддержит, потому что Вашингтон требует наступления", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен предупредил, что контрнаступление ВСУ начнётся уже в ближайшие недели. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, подробности будущей атаки знают не более пяти человек.

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