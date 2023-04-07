Кипр отказался поставлять оружие Украине

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис заявил, что власти страны планируют оказать Киеву гуманитарную помощь и предоставить информацию для обучения военных.

Как напомнил Летимпиотис, в пятницу, седьмого апреля, глава Минобороны Украины Алексей Резников посетил Кипр.

"Представитель правительства повторил, что республика ясно дала понять: она не станет оказывать военную поддержку, поскольку не может оставаться без вооружений", — заявили на радио компании RIK.

Ранее сообщалось, что власти Кипра начали замораживать счета обеспеченных россиян в банках.

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